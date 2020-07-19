من جديد... كندة علوش تحذف تغريدة وتعتذر عنها

حذفت الفنانة السورية، كندة علوش، تغريدة كتبتها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، واعتذرت لمتابعيها عنها.

وأزالت علوش تغريدة لها، أمس السبت، تستنكر فيها إزالة محرك البحث العالمي "غوغل" اسم فلسطين من خارطتها.

وغردت في التغريدة المحذوفة: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط غوغل".

وقالت كندة علوش في اعتذارها لمتابعيها بعد حذف التغريدة السابقة: " بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتما لم أكن أقصدها".

بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم اكن اقصدها.. — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 18, 2020

​يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحذف كندة علوش إحدى تغريداتها على "تويتر"، إذ أنه في نيسان/ أبريل وحذفت تغريدة لها "منعا للجدل والنقاش" على حسب قولها.

وقالت: "كتبت تويت ومحيتها.. لأني بتعب من السجالات والجدل واللغة الإلغائية وبالوقت اللي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرّة ترجعنا للجدل اللامنتهي، فقلت أريح راسي وراسكن.. تصبحوا على خير أحسن شي".

وجاء مضمون تغريدة كندة علوش المحذوفة: "العالم هيفنى والسوريون واللبنانيون بعيدا عن كونهم جيران وبلدين وشعبين داخلين ببعض للعظم... والأعمال السورية اللبنانية المشتركة صار لها أكتر من 10 سنين ناجحة ومطلوبة، وما زلنا نسمع سجالات من نوع السوري أهم، لأ اللبناني أهم، لأ السوري هو الأصل، لأ اللبناني أحسن.. يكفي حبوا بعض وافرحوا لنجاح بعض"، بحسب مواقع مصرية محلية.

يشار إلى أن آخر عمل فني لكندة علوش كان مسلسل "إلا أنا"، الذي عرض قبل شهر رمضان، ‎وهو مكون من 60 حلقة‎. ‎لمجموعة من القصص المستقلة يجمع 6 حكايات، وكل حكاية عبارة عن 10 حلقات.

ويشارك في بطولة مسلسل "إلا أنا"‎ عدد كبير من الفنانين، مثل حنان مطاوع وأروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل ووفاء عامر وكمال أبو رية، وهو من إنتاج شركتي "سينرجي" ‏و"أروما ستوديوز"‎.