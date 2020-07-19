ردة فعل صادمة لقط يتناول الآيس كريم لأول مرة تنال ملايين المشاهدات... فيديو

قرر رجل إطعام بعض الآيس كريم لحيوانها الأليف، لكن القط لم يقدر الوجبة واجتاحت ردة فعله غير المتوقعة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر إحدى مستخدمي تيك توك، "sabrina_bernatchez"، من مدينة كيبيك، كندا، إعطاء الآيس الكريم لقطه، ولكن يبدو أن الحيوان الأليف لم يقدر المكافأة.

ويظهر مقطع الفيديو، وكأن القط شعر بصدمة بعد تذوق الآيس كريم وعلقت المرأة على الفيديو: "هذا ما يحدث عندما تعطي قطك الآيس كريم".

وحصل مقطع الفيديو على 3.3 مليون مشاهدة وحوالي 350 ألف إعجاب في غضون يومين.