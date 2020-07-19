بعد الصورة الغامضة... إليسا تعلن عن مفاجأة

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، أنها بصدد الإعلان عن مفاجأة لكل جمهورها، اليوم الأحد.

وغردت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يوم الأحد مبارك للجميع! يمكنني أن أعدكم بمفاجأة جميلة قادمة في الطريق اليوم".

Have a blessed sunday everyone! I can promise a beautiful surprise coming your way today 😁😜 #Elissa2020 — Elissa (@elissakh) July 19, 2020

وأرفقت إليسا مع تغريدتها هاشتاغ يحمل اسم ألبومها الغنائي الجديد، الذي تستعد لطرحه قريبا.

وكانت إليسا شاركت ملصقا دعائيا لألبومها الجديد، والذي تظهر فيه سيدة يبدو منها أنها المطربة اللبنانية، ولكن بشعر قصير وظهر مكشوف.

ويظهر بتلك الطريقة أن ذلك ليس إلا بوستر دعائي لألبوم أو كليب جديدة تجهزه إليسا ليطرح في الأسواق.

ويبدو من الصورة كأنها تقف أمام المرآة، ولكن المرأة تعكس نفس صورة الظهر المكشوف، في لقطة وصفها مستخدمون بأنها غريبة وسيريالية.

ولكن لم تعلن بعد إليسا موعد طرح الألبوم أو الكليب أو حتى اسم أي منهما.

​وأشار البعض إلى أنه من خلال تلك الصورة الغريبة، يبدو أن فكرة الألبوم أو الكليب جريئة إلى حد كبير، وستناقش قضية حيوية مثل تلك التي ناقشتها في أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي تطرقت فيها إلى إصابتها بسرطان الثدي.