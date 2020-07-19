بدون كلام... جون سينا يدعم نجمة بوليوود أيشواريا راي بعد دخولها المستشفى بسبب كورونا

عبر نجم المصارعة الحرة والممثل الأمريكي، جون سينا، عن دعمه لنجمة بوليوود الشهيرة، أيشواريا راي، بعد دخولها المستشفى للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك سينا، أمس السبت، صورة لأيشواريا راي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، دون أن يرفق معها أي تعليق مثل سائر منشوراته على موقع الصور والفيديوهات الشهير.

View this post on Instagram A post shared by John Cena (@johncena) on Jul 18, 2020 at 5:53am PDT

ونقلت أيشواريا راي وابنتها، الجمعة، إلى مستشفى نانافاتي في مومباي، حيث يتلقى حماها نجم بوليوود، أميتاب باتشان العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت أشواريا راي وابنتها "آراديا" في الحجر المنزلي الذاتي، بعد أن ثبتت إصابتهما بالفيروس التاجي قبل 5 أيام، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وبحسب مصادر، فقد تقرر إدخال أشواريا راي وابنتها للمستشفى اليوم الجمعة بعد معاناة كلاهما من ضيق في التنفس.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء "بي تي آي" الهندية: "تم إدخال كل من أشواريا وأراديا إلى مستشفى نانفاتي اليوم، إنهم بخير".

فيما أشار مصدر آخر إلى أن "أشواريا بحاجة إلى تلقي رعاية طبية".

View this post on Instagram A post shared by John Cena (@johncena) on Jul 12, 2020 at 7:11am PDT

يشار إلى أن جون سينا شارك الأسبوع الماضي صورة لنجم بوليوود أميتاب باتشان وابنة النجم أبهيشيك باتشان عبر حسابه على "إنستغرام" بعد إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.