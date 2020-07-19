"لم يعجبني ما شاهدته"... نبيلة عبيد تكشف عن وصيتها

كشفت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، عن وصيتها، بينما قدمت توضيحا بشأن الكتاب الذي سيطرح عنها في المكتبات قريبا.

وشددت نبيلة عبيد على أنها ستوصي بألا يتم تقديم أي عمل فني عن حياتها، سواء على شاشة السينما أو في الدراما التلفزيونية، بحسب موقع "العربية".

وبررت عبيد ذلك بأن كل الأعمال الفنية التي سردت سيرة النجوم لم تنل إعجابها، معلقة: "ما شاهدته لم يعجبني".

من ناحية أخرى، أكدت نبيلة عبيد أن الكتاب الجديد الذي سيطرح عنها ويحمل اسم "سينما نبيلة عبيد" يتولى يتطرق لأعمالها السينمائية فقط وليس حياتها الشخصية.

وأكدت أنها لم تتفق مع مؤلف الكتاب، محمود قاسم، بشكل نهائي على ما إذا كان سيتناول بعض الكواليس الخاصة بمشاركتها في الأفلام.

وأشارت نبيلة عبيد إلى أنها تقترب مع محمود قاسم على الانتهاء من الكتاب، وسيكون هناك حفل توقيع في حضور وسائل الإعلام.

كما أعلنت نبيلة عبيد أنها ستشرف بعد ذلك على كتاب آخر يتولى توثيق كافة مراحل حياتها، ويروي كيف كانت تشعر حينما تمر من أمام دور العرض السينمائية، وتجد الملصق الدعائي الخاص بالفيلم، وحينما يكون ترتيب اسمها الثالث كانت تؤكد لنفسها أن غدا سيصبح اسمها في مرتبة أفضل.

وعرض لنبيلة عبيد خلال شهر رمضان 2020 مسلسل تلفزيوني باسم "سكر زيادة"، الذي يشهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.

ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.