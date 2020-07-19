رجل يلتقط طفلا سقط من ارتفاع 5 طوابق... فيديو

قام رجل بإنقاذ طفل حيث التقطه أثناء سقوطه من الطابق الخامس بمبنى سكني في الصين قبل أن يرتطم بالأرض من ارتفاع نحو 30 مترا.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، وقع الحادث في مقاطعة جيانجسو شرق الصين، عندما كان الطفل وحيدا في المنزل وتسلق إلى نافذة مفتوحة مستعينا بمقعد.

وخرج الطفل من النافذة ليسقط في البداية على وحدة مبرد الهواء الخارجية المعلقة على جدران المبنى، ليحاول بعدها النزول منها نحو الأرض.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرجل تحرك بسرعة عندما شاهد الطفل خارج نافذة شقته، وطلب ممن كانوا في الموقع حمل غطاء لالتقاط الطفل في حال سقوطه، إلا أنه تمكن من إمساكه دون أن يتعرض لأذى.

ونقل الطفل إلى المستشفى وخضع لفحوصات بينت أنه بحالة جيدة ولا يعاني من أي إصابات خطيرة.