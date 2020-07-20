زوج كيم كارداشيان يقترح منح مليون دولار لكل شخص لديه طفل في حال أصبح رئيسا لأمريكا

وتحدث ويست في خطاب مطول له أمام الجماهير في نورث تشارلستون، كارولينا الجنوبية، أمس الأحد، عن مواضيع مثل الإجهاض والدين والتجارة الدولية، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال إن "الإجهاض يجب أن يكون قانونيا، ولكن يجب أن تساهم الحوافز المالية الممنوحة للأمهات المتعثرات في تخفيض الإقبال عليه".

وضرب مثال قائلا: "كل شخص لديه طفل يحصل على مليون دولار".

وبكى كانيى ويست في الخطاب عندما كشف أن والداه كادا أن يقتلوه بالإجهاض قائلا: "لم يكن هناك كانيي ويست، لأن والدي كان مشغولا للغاية".

كما اعترف أنه كاد يقتل ابنته "نورث" من زوجته كيم كارداشيان، ولكنها أحضرتها إلى العالم حتى عندما لم يرغب هو في ذلك.

وأشار إلى أن زوجته قد تطلب الطلاق منه بعد ذلك الاعتراف في الخطاب.

كما تحدث المطرب الأمريكي عن والدته، التي توفيت بسبب مضاعفات الجراحة التجميلية في عام 2007، وانتقد ناشط الحقوق المدنية، هارييت توبمان، الذي قال عنه: "في الواقع هو لم يحرر العبيد، ولكنه جعلهم يعملون عند ناس بيض آخرين"ـ ليثير (صيحات الاستهجان من بعض الحاضرين).

وكان هارييت توبمان أمركيا من أصل أفريقي، ساعد الرجال والنساء السود المستعبدين في الهروب إلى الحرية، ولا يزال شخصية محترمة في أمريكا خلال القرن الـ19.

يشار إلى أن كانيي ويست (43 عاما) كان مؤيدا قويا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن فوجئ الجميع بإعلان ترشيحه للمنصب في 4 يوليو/ تموز الجاري، وسط دعم من الملياردير إيلون ماسك.

وتقدّر ثروته الصافية بـ1.3 مليار دولار، وقال في مهرجان الأعمال في نيويورك العام الماضي أنه سيترشح للرئاسة في عام 2024.

وفي حفل جوائز "إم تي في ميوزيك أووردز" لعام 2015 أعلن ويست إنه "قرر في عام 2020 الترشح للرئاسة".

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جادا أم أن الأمر برمته هو حيلة دعائية، إذ فاته الموعد النهائي للتأهل للاقتراع في العديد من الولايات، ولا أحد متأكد من ما إذا كان يمكنه الحصول على ما يكفي من التوقيعات للتأهل في ولايات أخرى.