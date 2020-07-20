ابنة أصالة نصري تنشر أول صور من خطوبتها... وتوجه رسالة لخطيبها

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم الاثنين، أول صور من حفل خطوبتها على الطبيب معتز نصير.

ويظهر خطيب شام في إحدى الصور وهو يقبل رأسها، بينما تظهر أسرتيهما وأقاربهما في الصورة الأخرى.

وعلقت شام على الصور قائلة: "الأسرة تكبر، شكرا لك على صدقك وكونك أنت فقط دون زيف، ولانك أظهرت لي جانبا مختلفا من الحياة، لك للأبد".

وأعلنت أصالة نصري، مساء أمس الأحد، خطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب الجلدية معتز نصير.

ونشرت الفنانة السورية، عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو من خطوبة ابنتها شام ، كما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري، تعمل طبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏

يشار إلى أن أصالة، أعلنت الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "لا تستسلم"، مقدمة الشكر للملحن السعودي سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدا على وقت طويل أنا أعلم بأنه وقت غال وثمين، قضاهم بإشرافه أيضا على أدائىي في أغلب أغنياتي، ليعطي كل أغنية حقها بجميع زوايا الشعور".

وكانت ابنة أصالة نصري متزوجة من أحمد الجوهر، ولكن مر عامان على انفصالهما.