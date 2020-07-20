"لا يحق له العمل دون موافقتي"... منتجة أعمال محمد الشرنوبي توجه تحذيرا له

وجهت المنتجة سارة الطباخ، تحذيرا للمطرب والممثل المصري، محمد الشرنوبي، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركتها الإنتاجية.

وأكدت الطباخ في بيان رسمي صادر عن شركتها "إيرث برودكشن" أنه لا يحق للشرنوبي العمل دون موافقتها لأنها الوكيل الحصري له.

وجاء في البيان: "تحذر شركة إيرث برودكشن المدعو محمد الشرنوبي، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركة إيرث برودكش، والذي يرتبط معها بعقد حصري، لا يجوز الاتفاق أو التوقيع علي أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي، إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر".

وأضاف البيان: "وتحذر كافة الشركات الإنتاجية من التعامل بشكل فردي معه حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وقرار غرفة صناعة السينما ونقابة الموسيقيين واضح بأن الجهتين قامتا بغل أيديهما لأن الطرفين متنازعين قضائيا، وبالتالي الأمر متروك للقضاء، وطالما أن النزاع لم يحسم قضائيا لايحق له العمل نهائيا بشكل منفرد".

وتابع: "كما أن الشركة سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان لقيامه بنشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام على أن علاقته بالشركة انتهت، ولم يقدم دليل يثبت ذلك وكل هذه البيانات هدفها شو إعلامي، وسوف يحاسب قانونا عليها، وتدعو الشركة الفنان بالالتزام وعدم اختلاق المشاكل كما هو مثبت عنه ومعهود من قبل".

يأتي ذلك بعدما أصدر محمد الشرنوبي، أمس الأحد، بيانا وجه خلاله الشكر للنقابات الفنية الثلاث، وغرفة صناعة السينما، كما أوضح فيه احترامه لهم، ولرفضهم قرار وقفه عن العمل.

وحذر المطرب والممثل المصري في بيانه سارة الطباخ من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه بشأن أي عمل فني أو تسلم مستحقات مالية.

وأكد أنه مستمر في الإجراءات القانونية ضد سارة الطباخ بصفتها الممثلة القانونية لشركة "إيرث برودكشن".