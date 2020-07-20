الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة: تصريحاتي أسيء فهمها ولست أقل من آل باتشينو... فيديو

أكد الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، أن تصريحاته الأخيرة أسيء فهمها، معربا عن حزنه من ردة الفعل التي حدثت تجاهها.

ونفى أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أمس الأحد، إصابته بالاكتئاب، موضحا أن بعضهم تصور ذلك بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.

وقال: "الناس تشكر في بشكل جميل، لكني لا أرى انعكاسا لهذا في أعمال فنية تسند لي، رحيل زوجتي سبب حزني الرئيسي وليس له علاقة بالعمل الفني".

أضاف: "ربنا يصبرني على فراق زوجتي، لا أستطيع أن أعيش، هذه هي قضيتي الأصلية، أنا حاليا وحيد كنت قبل ما أذهب إلى العمل كنت أقول لزوجتي ادعي لي يا سلوى، أما الآن قبل مغادرتي للمنزل أنظر إلى صورتها وأقول لها ادعي لي يا سلوى، إنه زواج عمره 56 عاما".

وبيّن أنه لم يشتك قط من عدم عمله، وإنما كان يقصد أنه حزين على صناعة الفن في مصر، وعدم اهتمام باللغة العربية.

وتساءل الممثل المصري إن كانت هناك مؤامرة على جيله من جانب الفنانين الشباب في الوقت الحالي، قائلا: إنه تم اختزال الفن حاليا للشباب الذين أصبحوا يهتموا بالشكل وليس الجوهر، وتابع: "أما نحن أصحاب التاريخ لا أحد يسأل فينا، ولو سألوا يعطونا عدد محدد من المشاهد لا تتجاوز حلقة أو حلقة ونصف".

وأشار عبد الرحمن أبو زهرة (86 عاما) إلى أنه لا يقل موهبة عن الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، آل باتشينو، لافتا إلى أنه مازال يُكتب له والفنانين الكبار في هوليوود أعمال فنية حتى الآن.

وأردف: "مستواي الفني لا يقل عن كبار الفنانين بالخارج، وأنا يؤلمني جدا الكتابة للشباب فقط، بينما نحن نجلس في المنزل".

يشار إلى أنه من بين أهم أعمال عبد الرحمن أبو زهرة الفنية مسرحية "زهرة الصبار" والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة الراحل نور الشريف، والذي جسد في أحداثه دور تاجر الخردة "المعلم إبراهيم سردينة"، كما أنه لعب دور العم الشرير في النسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي.