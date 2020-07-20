تطبيق إلكتروني يكافح التنمر والرسائل الاستفزازية

ابتكر باحثون من جامعة أشتون في مدينة برمنجهام البريطانية، تطبيقا إلكترونيا يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التنمر عبر الإنترنت.

أفاد الموقع الإلكتروني "vistabuzz" المتخصص في مجال الأبحاث العلمية أن التطبيق الجديد يحمل اسم "بول ستوب"، ويمكن تحميله ودمجه بشكل مباشر في تطبيقات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من أعمال التنمر والرسائل الاستفزازية.

وقام بتطوير هذا التطبيق الباحث سيميو سالاوي المتخصص في مجال الهندسة والعلوم الفيزيائية، وكان يستهدف في الأساس حماية المستخدمين من المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً أو أكثر.

ويستفيد من هذا التطبيق مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" الذين كثيراً ما يتعرضون لرسائل استفزازية وأنشطة التنمر عبر الإنترنت، لاسيما بعد أن أدى الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا إلى اتجاه الكثيرين إلى الإنترنت، كوسيلة للتواصل الاجتماعي وتمضية الوقت.

ويتميز تطبيق "بول ستوب" بقدرته على متابعة الأنشطة التي يقوم بها المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء عمليات مسح مستمرة بحثاً عن الرسائل المسيئة لضمان عدم تعرض المستخدم لهذه النوعية من الرسائل، كما أنه يراقب التدوينات التي يكتبها المستخدم نفسه لضمان عدم احتوائها على أي عبارات أو ألفاظ مسيئة.

ويعمل التطبيق بواسطة معادلة خوارزمية يمكنها فهم اللغة المكتوبة وتحليلها من أجل رصد أي محتوى مسيء.