كلبة تسافر قرابة 100 كم من أجل العودة لمنزلها... فيديو

بعد فقدان الكلبة "كليو" لأسبوع، تم العثور عليها على بعد نحو 60 ميلا من منزلها القديم في ولاية ميزوري الأمريكية.

تم العثور على كلبة مفقودة في ميزوري على بعد 97 كم من منزلها القديم بحسب تقرير لمحطة تلفزيون "كيه بي سي نيوز"الأمريكية.

وتم نقلها هي وعائلتها إلى هذا المنزل منذ عدة أيام ولكن "كليو" شعرت بالرغبة بالعودة إلى منزلها، ويقال إنها عندما وصلت إلى بيتها القديم كانت خائفة بسبب عدم وجود عائلتها.

وانذهلت العائلة بعودة الكلبة بعد أن نشروا قبل اسبوع خبر اختفاء "كليو" على فيسبوك، وقالوا إنهم "لا يعرفون كيف عادت".