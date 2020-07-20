منها الشوكولاتة الداكنة... أطعمة تساعدك على كبح التوتر والقلق

يعد القلق والتوتر من أبرز المشكلات النفسية التي تواجه الكثير من الأشخاص، وقد تصاحب الشخص لفترة طويلة، ويبحث بشكل مستمر عن سبل التخلص منها أو حتى التخفيف من حدتها.

ويقدم موقع "أنلي ماي هيلث" الطبي، قائمة أطعمة يمكن أن تساعد في التحكم بمستوى التوتر أو تقليله والعناية بالصحة العقلية وجهازنا المناعي بشكل ممتاز في نفس الوقت:

الشوكولاتة الداكنة

الشاي الأخضر

تعرف الشوكولاتة الداكنة بكونها عنصرا غذائية، تساعد في الوقاية من أمراض القلب وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، ويؤكد الخبراء حقيقة أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على تحسين صحة الدماغ.

لا يفضل معظم الأشخاص تناول الشاي الأخضر بسبب مذاقه، ولكنه مفيد جدا بالنسبة لنا، حيث يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من "إل- الثيانين"، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق.

التوابل

السبانخ

يفضل استخدام أنواع مختلفة من التوابل في طعامنا اليومي، والكثير منا لا يدرك فوائدها، فالتوابل مثل الكركم والقرفة والحبهان، تزودنا بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى طاقتنا وتقلل من التوتر والقلق.

تعد السبانخ واحدة من أكثر الخضروات الخضراء التي لا يفضلها العديد منّا، مثل باقي الخضروات الأخرى، ولكنها مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يعتبر معدنا مهما ويلعب دورا بارزا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمات في جسم الإنسان، كما أنه مفيد في علاج القلق والتوتر.

الزبادي

النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة بروبيوتيك يقوم بتحفيز الجسم على عدم الاستجابة للتوتر ومستويات القلق، وتعد الزبادي مصدرا غنيا بمادة البروبيوتيك.