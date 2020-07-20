زوجة جوني ديب السابقة: هددني بتمزيق وجهي

اتهمت الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، زوجها السابق، النجم الأمريكي، جوني ديب، اليوم الاثنين، أنه هددها بتشويه ملامحها إذا هجرته، وأنه أساء معاملتها بشكل متكرر وهاجمها جسديا في الكثير من الأحيان.

ووفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، تأتي اتهامات هيرد لجوني ديب خلال شهادتها أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن، في دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود على صحيفة "ذا صن" بريطانية.

وقالت هيرد (34 عاما) بعد أن أدت القسم أمام المحكمة، اليوم الاثنين، إن أشكال الإيذاء التي تعرضت لها على يد ديب (57 عاما) كانت شديدة.

وقالت "كانت بعض الحوادث شديدة لدرجة أنني كنت خائفة من أن يقتلني إما عن قصد أو إذا فقد السيطرة (على نفسه) وتمادى".

"لقد هدد صراحة بقتلي عدة مرات، وخاصة في أواخر علاقتنا".

وذكرت هيرد أن الممثل الشهير كان مهووسا بمظهرها ويطلق عليها "عاهرة" و "مجنونة بالشهرة" إذا ارتدت بعض الملابس.

وتابعت "تضمنت الاعتداءات الجسدية اللكم والصفع والركل وخنقي ورشقي بأشياء، وجري من شعري، ودفعي إلى الأرض. لقد قذفني بأشياء وخاصة القوارير الزجاجية".

لكن على النقيض، قالت المغنية الفرنسية، فانيسا بارادي، التي ارتبطت بعلاقة عاطفية مع جوني ديب لفترة طويلة، وأنجبت منه طفلين إنه لم يكن عنيفا قط، وإنها لا تصدق مزاعم هيرد.

واتفقت مع بارادي في الرأي الممثلة الأمريكية، واينونا رايدر، التي خطبها جوني ديب في تسعينيات القرن الماضي.

ويقاضي جوني ديب مؤسسة "نيوز غروب نيوسبيبرز" الناشرة لصحيفة "ذا صن"، بسبب مقال نشرته في عام 2018 وصفته فيه بأنه "يضرب زوجته".

وعلى مدى أسبوعين، استمعت المحكمة العليا في بريطانيا لشهادات، بما في ذلك شهادة جوني ديب على مدى 5 أيام، والتي كشفت عن العلاقة المتقلبة بين الزوجين وبعض المزاعم الصادمة من كلا الطرفين.