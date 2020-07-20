أكبر وأدق خريطة ثلاثية الأبعاد للكون... فيديو

قام اتحاد دولي مكون من مئات علماء الفيزياء الفلكية ينتمون إلى 30 مؤسسة حول العالم بتصميم أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون.

ووفق حساب على تويتر يسمى "فيديو 24" شملت بيانات الخريطة ملايين المجرات والأجسام البعيدة لتكون أدق خريطة ثلاثية الأبعاد للكون.

شملت بيانات ملايين المجرات والأجسام البعيدة.. هذه هي أدق خريطة ثلاثية الأبعاد للكون#فيديو24



لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/jxCSi6MQ3f — فيديو 24 (@24Media_Video) July 20, 2020

وتم إعداد الخريطة باستخدام تقنية المسح الطيفي الموسع، وبيانات تعود لعام 1998 جمعها تيلسكوب "نيو مكسيكو أمريكا".

واستغرق تطوير الخريطة 20 عاما، والتصميم العملي 6 أعوام.

والخريطة هي مجموعة بيانات لـ4 ملايين مجرة، وكوازارات فائقة السطوع ومليئة بالطاقات.

الكوزارات هي أجسام بعيدة تتزود بالطاقة من الثقوب السوداء ويبلغ حجمها مليار ضعف حجم الشمس.

وتظهر الخريطة دقة هيكل الكون منذ بدايته أي عندما كان عمره 380 ألف عام فقط، والهدف منها، "فهم نظرية توسع الكون، والعمل على خريطة أكثر اكتمالا".