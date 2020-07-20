أول ظهور لـ"مسبار الأمل" بين النجوم... فيديو

نشر مركز الفلك الدولي، مقطع فيديو يرصد "مسبار الأمل" الإماراتي، وظهوره كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم، بعد توثيقه من أحد المراصد الفلكية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تغريدة للمركز عبر "تويتر" قال: "مسبار الأمل كما تم تصويره قبل قليل ما بين الساعة 12:22 والساعة 12:42 ظهرا بتوقيت الإمارات على بعد 170 ألف كم من الأرض، وذلك من مراصد فلكية في الولايات المتحدة، ويظهر كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم. كل التوفيق نتمناه للمسبار حتى وصوله إلى مدار المريخ".

مسبار الأمل كما تم تصويره قبل قليل ما بين الساعة 12:22 والساعة 12:42 ظهرا بتوقيت الإمارات على بعد 170 ألف كم من الأرض. وذلك من مراصد فلكي في الولايات المتحدة، ويظهر كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم. كل التوفيق نتمناه للمسبار حتى وصوله إلى مدار المريخ. @uaespaceagency @MBRSpaceCentre pic.twitter.com/qADmJtGVsc — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 20, 2020

يذكر أنه تم تصنيع المسبار بالكامل بأياد إماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال في وقت سابق: إن "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".