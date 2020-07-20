5 تمارين صباحية تبقيك مفعما بالنشاط طوال اليوم... فيديو

إذا شعرت بالملل والتعب في وقت متأخر، جرب هذه التمارين في الصباح، ليس فقط لتبدأ يومك بملاحظة صحية ولكن أيضًا لتكون نشيطا طوال اليوم.

ونشر موقع "بينك فيلا"، سلسلة من التمارين الصباحية، التي تساعد على الحفاظ على نشاط الجسم طوال اليوم.

تمارين اللوح الخشبي

اللوح الخشبي هو أحد التمارين الفعالة التي تقوي ظهورنا وكتفينا ومجالنا الأساسي. قد يكون الأمر صعبًا في البداية، لذا حاول الإمساك بالألواح الخشبية لمدة 20-30 ثانية، ثم احتفظ بالوضع تدريجيًا لمدة دقيقة أو أكثر. تأكد من التنفس بثبات، وكرر ثلاث مرات واستريح لمدة 30 ثانية بين العدات. شاهد الفيديو لمعرفة المزيد.

وضعية الزاوية المنحدرة

سوف تساعدك وضعية الفراشة النائمة على الاسترخاء والتأمل والتوازن. سيتم تحفيز الحوض والبطن والظهر عن طريق تدفق الدم.

رفع الساق

تساعد هذه الوضعية أو التمرين على جعل عضلات البطن مشدودة، كما تساعد هذه الوضعية على تحسين الدورة الدموية.

وضعية أناندا بالاسانا

تساعد الوضعية على إطالة ساقيك وتقوية الظهر والعمود الفقري والأربية والفخذين وأوتار الركبة. كما أنها تساعد على تحرير كل التوتر من العجز ومنطقة أسفل الظهر. كما أنها مريحة للغاية وتهدئة للدماغ.

وضعية الجسر

هذا التمرين يساعد على تقوية الجزء العلوي من الجسم الذي يساعد على بناء الكتف والظهر والذراعين والقلب أقوى ويساعد على فتح مراكز الطاقة في الجزء العلوي من الجسم. اتبع الفيديو التعليمي للحصول على دليل خطوة بخطوة.