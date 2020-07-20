فنانة سعودية تكشف عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة السعودية وعد إصابة ابنتها حسناء بفيروس كورونا المستجد، مطالبة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بتخطي هذه الأزمة.

ونشرت الفنانة وعد صورة لابنتها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة حبيبتي بنتي جالها الكورونا الله يرفع عنها ويشفيها".

View this post on Instagram دعواتكم A post shared by WAED 🎤🇸🇦 وعد (@waedcoom) on Jul 20, 2020 at 5:35am PDT

وأضافت بذات المنشور"ادعولها يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم".

وكانت الفنانة السعودية في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو، قالت إنها تقيم حاليا في البحرين، وإنها لا تخاف بعد تسجيل أكثر من 200 إصابة بالفيروس، وطالبت بعدم تصديق المواقع، التي تنشر الشائعات.