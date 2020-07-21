أطعمة تعينك على مكافحة القلق والتوتر

كشفت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة والمشروبات لها قدرة على تخليص الفرد من الضغوط النفسية والتوتر والقلق والاكتئاب.

وبحسب موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، جاءت القائمة على النحو التالي:

© Fotolia / Lightwavemedia أطباء ينصحون باتباع نظام غذائي معين للقضاء على الشخير

تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، ويؤكد الخبراء حقيقة أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على تحسين صحة الدماغ.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من "الثيانين"، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق.

التوابل

التوابل مثل الكركم والقرفة والحبهان، تزود الجسم بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى الطاقة وتقلل من التوتر والقلق.

السبانخ

مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يعتبر معدنا مهما ويلعب دورا بارزا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمات في جسم الإنسان، كما أنه مفيد في علاج القلق والتوتر.

الزبادي

النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة بروبيوتيك يقوم بتحفيز الجسم على عدم الاستجابة للتوتر ومستويات القلق، ويعد الزبادي مصدرا غنيا لمادة البروبيوتيك.