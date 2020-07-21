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    كيف يمكنك تخزين مختلف أنواع الأطعمة من دون أن تؤثر على فوائدها الصحية

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    يجلس معظم الناس لفترات طويلة في منازلهم، بسبب جائحة كوفيد 19، ويحتاج معظمهم لتخزين أطعمتهم لفترات طويلة من دون أن تتأثر فوائدها الصحية.

    لكن تظل الأزمة الكبرى، كيف يمكن أن تتم عمليات تخزين الطعام تلك بصورة صحيحة وسليمة.

    أظهر التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الطرق والحيل التي يمكن من خلالها للشخص أن يخزن مختلف أنواع الأطعمة من دون التأثير على فوائدها الصحية.

    معكرونة
    © flickr.com / Benjamin Jopen
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    طرق اختيار الأطعمة الصالحة للتخزين:

    1- اختر الطعام فقط من مطاعم التوصيل الآمن أو النظيفة التي يتم تصنيفها إلى المنزل أو خدمة التوصيل.

    2- عند وصول المواد الغذائية إلى الطرود، تأكد من عدم وجود تسرب في العبوة.

    3- احمل طعامًا طازجًا منزليًا ووجبات خفيفة آمنة معتمدة على المكسرات مثلا، الذي يمكن حفظه لساعات طويلة.

    4- اغسل كل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها، عند شراء الخضروات مثل القرنبيط والبروكلي والكرنب.

    5- استخدم البقوليات الأصغر التي يسهل هضمها، وتخزينها.

    6- الاستخدام الحكيم للبهارات التقليدية مثل الزنجبيل والثوم والفلفل والقرفة، للمساعدة في زيادة المناعة.

    7- بالنسبة لغير النباتيين، يمكنك اختيار البيض واللحوم الخالية من الدهون مثل الدواجن على شكل حساء أو يخنة ساخنة بدلاً من الكاري.

    8- ارفع من مناعتك بتضمين الحبوب الكاملة التي يوجد فيها نسب عالية من مادة البوليفينول.

    9- من المفيد استخدام البذور والمكسرات الغنية بالزنك والمغنيسيوم، خاصة وأنه تشير الدراسات القائمة على الأدلة إلى أن الزنجبيل اليومي يمكن أن يكون مفيدًا في الرياح الموسمية.

    10- قم ببناء مناعة مع الخضار مثل الطماطم والفلفل والفاصوليا والقرع.

    طرق التخزين المثالي:

    - ضع جميع المواد الغذائية بأمان مغطاة بشكل منفصل.

    - نظف الثلاجة بصورة كاملة من أي فطريات.

    - تابع الأحداث المرتبطة بالطقس لمعرفة أوقات تغير الجو والتي قد تؤثر على إمكانية وجود نوعية الغذاء المفضلة لديك.

    - أخرج أي ثمرة معطوبة من باقي الأطعمة المخزنة، حتى لا تؤثر على البقية.

    - تابع الأطعمة التي قمت بتخزينها من وقت لآخر، وأخرج الثمار المعطوبة.

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