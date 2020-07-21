أريد هذه الصورة نفسها... أمير سعودي يلزم مقاولا على تدوين تاريخ تسليم المشروع... فيديو

ألزم أمیر منطقة حائل، الأمیر عبد العزيز بن سعد، المقاول المشرف على تنفیذ مشروع إنشاء المدينة الاستثمارية في حائل، بتدوين موعد انتھاء تنفیذ المشروع بخط يده على مخطط المشروع.

أظھر مقطع فیديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمیر المنطقة أثناء قیامه بجولة تفقدية لمشروع إنشاء المدينة الاستثمارية واطلاعه على المخطط النھائي، حیث طالب المقاول المشرف على تنفیذ المشروع بكتابة تاريخ التسلیم المحدد بـ25/ 11 /1442ھـ (الموافق 5 يوليو/ تموز 2021).

"حط التاريخ".. #أمير_حائل يلزم مقاول مشروع المدينة الاستثمارية بتدوين موعد التسليم (فيديو)https://t.co/9IYnwZeCsc pic.twitter.com/HM3oDu4M39 — أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) July 21, 2020

كما طلب من أمین المنطقة المھندس المشرف أن يصادق على الموعد المحدد بتوقیعه.