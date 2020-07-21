الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن إلى أرقام قياسية، وذلك لأول مرة منذ عام 2011.

وقالت صحف محلية أردنية إن الأسعار سجلت، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، وصل سعر الغرام الواحد عيار 21 إلى 36.80 دينار، والغرام عيار 24 إلى 43.50 دينار (الدولار الأمريكي يساوي 0.71 دينار أردني).

وتعتبر أسعار الذهب عالميا، في قمتها منذ 9 سنوات، بسبب التضخم، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2011، أمس الاثنين، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية.

وحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى إكسي كورب للخدمات المالية: "التحفيز هو ما يقود سوق الذهب وسنحصل على المزيد منه. إنه عامل الجاذبية الذي يقود المعنويات للارتفاع حاليا".

وينقسم المحللون بشأن الذهب إذا كان سيستمر في الارتفاع أم لا، في ظل جائحة كورونا.