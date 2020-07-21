قرود تقتل سيدة وأطفالها الأربعة... فيديو

قامت مجموعة من القرود بهز جدار أحد المنازل بعنف، فسقط وسحق أما وأربعة من أطفالها في فناء منزلهم في إحدى قرى الهند.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، كانت الأسرة تنام في الخارج لأن مروحة السقف الداخلية الخاصة بهم لم تكن تعمل، وسط أجواء شديدة الحرارة بمقاطعة شاهجاهانبور الواقعة بولاية أتر براديش الهندية.

ونجا طفلان آخران من أفراد الأسرة في الواقعة التي وصفتها السلطات بـ"الحادث المأساوي"، كما قرر رئيس وزراء الولاية تعويض الأسرة بـ5300 دولار أمريكي.

الحادثة الغريبة هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الحوادث المتورط فيها قرود بالهند، والتي يعتقد أنها موطن لنحو 50 مليون قرد.

ويقول أنصار حماية البيئة إن تدمير مساكن القرود الطبيعية هو السبب الرئيسي لانتقال الحيوانات إلى المناطق السكانية بحثا عن الطعام.