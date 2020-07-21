محمد رمضان يتخذ قرارا صادما بشأن عرض مسلسل أحمد زكي في رمضان المقبل

اتخذ الفنان المصري الشهير، محمد رمضان، قرارا وصف بـ"الصادم" بشأن عرض مسلسل "الأسطورة" عن السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي.

أشارت إذاعة "نجوم إف إم" المصرية المحلية، إلى أن محمد رمضان قرر تأجيل مسلسل أحمد زكي، وقرر دخول سباق رمضان المقبل بمسلسل جديد اسمه "موسى".

وأشار رمضان إلى أن قرار تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، بسبب مشاكل مع ورثة الفنان أحمد زكي.

وتابع محمد رمضان بقوله "تم تأجيل مسلسل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة".

واستمر الفنان الشهير بقوله "مسلسلنا القادم بإذن الله، موسى، من تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي".

وكان جدلا كبيرا قد ثار خلال الفترة الماضية عقب إعلان رمضان تقديمه لشخصية أحمد زكي، وأبدى الكثيرون اعتراضهم على المسلسل من الجمهور ومن داخل الوسط الفني.

وكان محمد رمضان قد قرر أن يخوض سباق رمضان الدرامي المقبل، بتجسيده شخصية السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي، باسم "الإمبراطور" في مسلسل من تأليف بشير الديك.

وأثار قرار محمد رمضان حالة من الجدل في الوسط الفني المصري والعربي بين الموافق والمعارض للقرار، بسبب ما وصفوه بأداء وسلوك محمد رمضان الذي لا يصلح بسببه لتجسيد شخصية أسطورية مثل أحمد زكي.