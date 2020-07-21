كاني ويست يكشف أمورا قد تتسبب في طلاقه من كيم كارداشيان

كشف مغني الراب كاني ويست، المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن زوجته كيم كارداشيان حاولت إدخاله مستشفى للأمراض العقلية.

وبحسب مجلة "بيلبورد"، كتب ويست عبر تويتر: "حاولت كيم أن تطير إلى وايومنغ مع الطبيب، لإدخالي المصحة".

وأفادت المجلة أن ويست قام بحذف التغريدات.

وأثار ويست الجدل عقب التصريحات التي أدلى بها خلال أول تجمع انتخابي يشارك فيه، حيث كشف باكيا أنه وزوجته فكرا في إجهاض ابنته الكبرى نورث عام 2013.

وأشار ويست إلى أن كشفه هذا الأمر قد يعرضه للطلاق.

وذكر كاني ويست أن والده كان يرغب في إجهاضه، إلا أن والدته تمسكت به.