غوغل تقدم ميزة جديدة لعلماء الآثار والمهتمين بالتاريخ ومعرفة أسرار الحضارة

وحسب ما قالته غوغل، الأربعاء الماضي، فإن الأداة تضم قسمًا مخصصًا للتعلم والإطلاع على المعاني المقصودة من وراء تلك اللغة، وقسمًا خاصًا يتيح للمستخدمين كتابة ومشاركة رسائلهم باستخدام اللغة الهيروغليفية.

Take your texts to the next level with #Fabricius from @GoogleArts. Now you can translate your messages into Egyptian hieroglyphics and share some ancient messages with your friends and family with the help of machine learning → https://t.co/fcQzgcFBqq pic.twitter.com/PcTfd2Fu7R — Google (@Google) July 17, 2020

وتعتمد أداة غوغل الجديدة "فابريشيوس - Fabricius" على الذكاء الصناعي بطريقة توفر تجربة تفاعلية للأشخاص حول العالم، إضافة إلى منح الخبراء وعلماء المصريات وسيلة سريعة لترجمة رموز الكتابة الهيروغليفية.

يأتي ذلك بعد مُضي قرابة 200 عام على فك العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون رموز حجر رشيد، وهو ما ساعد في فك رموز اللغة المصرية القديمة.

في حين يوجد قسم ثالث لمن تتركز وظائفهم وعملهم حول ذلك، حيث يقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة الباحثين في ترجمة الهيروغليفية إلى الإنجليزية، ومثلها ستتوفر الترجمة إلى العربية قريبًا وفك رموزها باستخدام تقنيات التعلم الآلي أثناء عملهم اليومي.