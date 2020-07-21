جريمة غادرة تهز السعودية

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها متأثرة بجروح خطيرة بعدما سدد لها زوجها طعنات قاتلة قرب أحد المتاجر في حي الروابي في السعودية، قبل أن يهرب.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، تلقى مركز العمليات الأمنية بلاغا بالواقعة ليتم تمريره إلى دوريات الأمن التي باشرت مسرح الجريمة، وعثرت على سيدة في العقد الثالث من العمر وسط بركة من الدماء في الشارع؛ إثر طعنات عدة من رجل كان يتعقبها طبقا لإفادة شاهد عيان.

وأفاد شاهد العيان أن الجاني كان يحمل سكينا في يده، وظل يلاحق السيدة حتى أجهز عليها بطعنات عدة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القاتل في وقت قصير.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج في الأربعين من العمر، واعترف بطعن زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة، قبل أن يتم نقله إلى مركز شرطة الجامعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.