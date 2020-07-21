في حادثة غريبة...قرية هندية تجبر أطفالها على شرب الكحول لوقايتهم من كورونا..فيديو

ووفقا لصحيفة" أوديشا تي في" الهندية، فإن قبائل في منطقة مالكانجيري، التي تسيطر عليها القبائل في محافظة أوديشا، أجبرت أطفالها على الجلوس في طابور لتناول شراب خمر محلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أكثر من 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10-12 عاما، جالسين في الطابور، ويتناولون مشروب الخمور المحلية، في محاولة لمنع أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

Despite relentless efforts to spread awareness about #COVID19, superstitions about the virus still rule interior pockets in #Odisha. An incident from Malkangiri where children were seen consuming country-made 'salap liquor' to prevent SARS-nCoV infection is a testimony to it. pic.twitter.com/qAsRVRvLkm — OTV (@otvnews) July 21, 2020

وذكرت الصحيفة الهندية أن السلطات تقوم بحملات توعوية لدرء الخرافات والمعتقدات الخاطئة حول الفيروس التاجي، ورغم ذلك لا تزال العديد من المناطق في البلاد تصر على ممارستها.

وسجلت مدينة مالكانجيري الهندية، حتى الآن 306 إصابات بفيروس كورونا، حيث تعافى منه 161 شخصا، بينما لا تزال 145 حالة تخضع للعلاج، فيما لم تشهد المدينة الهندية أي وفاة بسبب الفيروس.