شاهد كيف استقبل والد في السعودية قاتل ابنه عقب خروجه من السجن

#فيديو (متداول) | السجين طلال دخيل الحازمي من محافظة #طريف خرج من السجن بعد دفع الدية المقررة عليه وكانت أول زيارة له فور خروجه لوالد المقتول فيصل مدالله العبيد الحازمي الذي استقبله بكل حفاوة وترحيب.

متابعة: ثامر قمقوم @tgamgoom#عكاظ #ان_تكون_اولاhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/3vDFsSYR3j