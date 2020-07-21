شاهد كيف استقبل والد في السعودية قاتل ابنه عقب خروجه من السجن

وكانت الزيارة الأولى إلى منزل والد المقتول، فيصل مد الله العبيد الحازمي، في محافظة طريف.
#فيديو (متداول) | السجين طلال دخيل الحازمي من محافظة #طريف خرج من السجن بعد دفع الدية المقررة عليه وكانت أول زيارة له فور خروجه لوالد المقتول فيصل مدالله العبيد الحازمي الذي استقبله بكل حفاوة وترحيب.— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 20, 2020
متابعة: ثامر قمقوم @tgamgoom#عكاظ #ان_تكون_اولاhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/3vDFsSYR3j
وأظهر الفيديو ترحيب والد المقتول فيصل العبيد بالقاتل الذي قام بتقبيل رأس والد المقتول ودخلوا للمنزل جميعا.
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