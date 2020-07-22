تساقط الشعر يغزو المتعافين من كورونا

أفادت تقارير الصحيفة البريطانية "ديلي ميل"، عن معاناة المتعافين من فيروس كورونا من تساقط الشعر.

وبدأت البريطانية غريس دودلي البالغة من العمر 30 عاما تلاحظ تساقط شعرها بشكل كثيف بعد أكثر من شهر من مغادرتها المستشفى دون وجود أي سبب واضح لذلك.

وقالت دودلي للصحيفة، إنها فقدت نحو 55 في المئة من شعرها ومازالت تفقد المزيد بصورة يومية.

ثم أخبرها مختصون في مجال صحة الشعر، أن مشكلة تساقط شعرها مرتبطة بـ"كوفيد-19"، حيث بيّن لها الخبير، أن التساقط الكثيف للشعر يحدث نتيجة لأن الجسم كان قريبًا جدًا من الموت، لدرجة أنه بدأ في إغلاق البصيلات في فروة الرأس في محاولة للحفاظ على الطاقة من أجل الوظائف الأساسية.

كما سيمر عاما تقريبا حتى يبدأ شعرها بالنمو من جديد، وأشارت دودلي إلى أنها ترتدي شعرا مستعارا الآن.

وهذه ليست القصة الوحيدة لخسارة المتعافين من كورونا لشعرهم، فهناك من يتعرض لتساقط الشعر الكربي وقد شاركوا تجاربهم على مواقع التواصل الاجتماعي.