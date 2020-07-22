بعد السخرية من مخرج "ما وراء الطبيعة"... أحمد أمين يكشف عن رسالة صادمة

كشف الممثل الكوميدي المصري الشهير، أحمد أمين، عن رسالة صدمته بشأن المسلسل الذي يقوم ببطولته مؤخرا "ما وراء الطبيعة" للأديب الشهير د. أحمد خالد توفيق.

ونشر أحمد أمين، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "رسالة وصلتني الصبح تمهيدا لمراحل التسويق... الرسالة خضتني بس خليتني مبتسم من ساعتها... شكرا فريق نيتفليكس الشرق الأوسط... حركة حلوة".

ويظهر في التغريدة رسالة مكتوبة إلى أحمد أمين، مكتوب فيها: "إلى رفعت إسماعيل، فركش هي مجرد البداية، سأظل أعمل إنترفيوهات حتى تحترق النجوم، بالتوفيق".

رسالة وصلتني الصبح تمهيدا لمراحل التسويق.. الرسالة خضتني بس خليتني مبتسم من ساعتها.. 😊 شكرا فريق نيتفليكس الشرق الأوسط..

حركة حلوة@NetflixMENA pic.twitter.com/3800x632YM — Ahmed Amin (@AhmedAmin) July 21, 2020

​وكانت جملة "حتى تحترق النجوم"، قد أثارت في وقت سابق، حملة سخرية لمخرج الروايات الشهيرة، عمرو سلامة، بعدما اتهمه محبي الأديب الراحل أحمد خالد توفيق.

ويصور سلامة حاليا مسلسل مقتبس من تلك السلسلة سيعرض على شبكة "نتفلكس"، من بطولة الممثل والمذيع الكوميدي أحمد أمين، الذي سيؤدي شخصية دكتور رفعت إسماعيل الشهير.

واختارت "نتفلكس" المسلسل ليكون أول إنتاجاتها في الدراما المصرية.

ولكن نشر عمرو سلامة جملة خاطئة مقتبسة من رويات "ما وراء الطبيعة" وصفها البعض بأنها "جهل مطبق" بالروايات، وتشير إلى أن المخرج الشاب، ليس قارئا للروايات أصلا.

ونشر عمرو سلامة مجموعة من الصور لنهاية تصوير المسلسل، مصحوبة بكلمة "عندما تحترق النجوم".

​ومن المعروف أن روايات "ما وراء الطبيعة" مشهورة بجملة "حتى تحترق النجوم"، وتكرر في الرواية الواحدة بنحو 4 أو 5 مرات.

ولكن كتابة سلامة الجملة مصحوبة بـ"عندما" بدلا من "حتى" اعتبرها البعض "جهل مطبق" بطبيعة الروايات أصلا.

وتنبأ البعض أن المسلسل لن يكون جيدا بالمرة، نظر لأن مخرج العمل ليس أحد محبي أو قارئي روايات "ما وراء الطبيعة".

وكان عدد من عشاق "ما وراء الطبيعة" قد عبر عن غضبه من تحويل العمل إلى مسلسل تلفزيوني قد يفسد هيبة ووقار المسلسل، خاصة مع اختيار أحمد أمين لبطولة المسلسل، لأنه لا يشبه دكتور رفعت إسماعيل.

ولكن فضل البعض الانتظار لحين رؤية العمل الفني والحكم عليه بعد ذلك.

​ومن المتوقع أن يتم عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" المقبتس عن أعمال د. أحمد خالد توفيق على منصة "نتفلكس" من بطولة أحمد أمين، ورزان جمال، وسماء إبرهيم وآية سماحة.