في تغريدة حذفها بعد دقائق... كاني ويست يحاول طلاق كيم كارداشيان

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست، اليوم الأربعاء عبر "تويتر"، أنه يحاول طلاق زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ثم حذف التغريدة بعد دقائق.

كتب ويست في وقت متأخر من الليل على تويتر: "كنت أحاول طلاق كيم منذ أن التقت مغني الراب ميك ميل في وارلدولف لإصلاح السجون".

Kanye West says he’s been trying to divorce Kim Kardashian since she met with Meek Mill for “prison reform”👀😳 pic.twitter.com/f5PrMaLBhT — Hip Hop Ties (@HipHopTies) July 22, 2020

في وقت سابق، كشف مغني الراب كاني ويست، المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن زوجته كيم كارداشيان حاولت إدخاله مستشفى للأمراض العقلية.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 21, 2020 at 7:08am PDT

وأثار ويست الجدل عقب التصريحات التي أدلى بها خلال أول تجمع انتخابي يشارك فيه، حيث كشف باكيا أنه وزوجته فكرا في إجهاض ابنته الكبرى نورث عام 2013.

وأشار ويست إلى أن كشفه هذا الأمر قد يعرضه للطلاق.