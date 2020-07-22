سمير صبري يكشف سبب إلغاء برنامجه بسبب فيفي عبده

كشف الفنان المصري سمير صبري، سبب إلغاء برنامجه "النادي الدولي" بسبب استضافته للفنانة المصرية فيفي عبده، خلال مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية.

وخلال المقابلة سرد سمير صبري قصة إلغاء برنامجه بسبب استضافته لفيفي عبده ، بعدما أثار هذا الأمر جدلا حول أن تصريحها الذي قالت فيه: "أنا من قرية ميت أبو الكوم، مسقط رأس الرئيس الراحل أنور السادات" كان سببا في إيقاف البرنامج.

وقال صبري: "كل هذا أقاويل غير حقيقية. حصل الإيقاف لأسباب أخرى، حيث كان هناك خلافات بيني وبين وزير الإعلام اللي كان موجود، أنا اشتغلت مع 12 وزير، وأحدهم كان بيني وبينه ما صنع الحداد".

وتابع الفنان المصري: "التقيت ببعض رموز المعارضة على خلفية قرار السادات اعتزامه إعادة الأحزاب السياسية، غير أن وزير الإعلام رفض نشر تلك اللقاءات، واستمر الخلاف بينه وبين وزير الإعلام الذي رفض ذكر اسمه".

وقال سمير صبري: "أحد نواب مجلس الشعب طلب استضافة الفنانة الاستعراضية الصاعدة فيفي عبده ضمن برنامجه، وبالفعل بدأ في محاورتها، وقالت تصريحاتها حول كونها تعلمت الرقص في قريتها (ميت أبو الكوم)، لكنه كان ينتظر إشارة المخرج لإعادة تسجيل اللقاء"، مضيفا: "بالفعل بدأ في إعادة تسجيل اللقاء، وبعدها طلب من المخرج حذف الجزء الأول من اللقاء، وأخبره المخرج بأنه سيقوم بإقتطاعه وهو ما لم يحدث".

وتابع: "تم عرض الحلقة، ثم قرر الوزير إيقاف البرنامج، لكن الرئيس السادات قرر إلغاء القرار وإعادة البرنامج".