امرأة تكشف أبرز "الأعلام الحمراء" لتدل على خيانة الرجل

كشفت مواطنة أمريكية، ديفين ألين، عن "الأعلام الحمراء"، التي تدل على خيانة الرجل عبر حسابها على تطبيقها "تيك توك".

وشاركت ألين، البالغة من العمر 31 عاما، تجربتها بعد أن اكتشفت خيانة خطيبها قبل ثلاثة أشهر من حفل الزفاف بعد علاقة استمرت ست سنوات.

وبينت المرأة أنها تجاهلت بما سمته بالأعلام الحمراء في علاقتها، وشاركت ما حدث معها لتتجنب النساء الوقوع في نفس الخطأ.

وكتبت ألين، إن خطيبها تلقى رسالة إباحية من صديقه مرة وقد حاولت أن تسأله عن الأمر لكنه جاوب، أن صديقه أراد التباهي أمامه فقط.

وفي حادث آخر، اتفقت ألين لقاء عريسها في الحانة، لكنهما لم يتفقا على توقيت معين، وعند وصولها هناك رأته وهو يجلس مع امرأة أخرى ويلامس رجلها، وفي ذلك الوقت لم تقل له شيئا، وحاولت معرفة حقيقة الأمر في المنزل.

واتهم الرجل ألين حينها بالتجسس عليه، وقال إنه غير متأكد ما إذا كان يريد أن يتزوج امرأة لا تثق به، واعترفت المرأة أنها كانت الوحيدة التي تطلب الاعتذار دائما حتى عندما كانت تكشف خيانته.

والدليل الأخير التي أثبت لها خيانة عريسها لها، حصل عندما نّقلت بيانات محموله إلى حاسوبها الشخصي صدفة، ما سمح لها بقراءة رسائله، وقد تبين أنه كان على علاقة مع امرأة أخرى ويرسل لها نفس الرسائل التي كانت تتلقاها ألين.

وخلصت ألين إلى أنها حضرت حفل بيونسيه في ليلة زفافها، كما سافرت مع أصدقائها إلى لاس فيغاس.