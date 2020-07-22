5 حيل سحرية لمنع ظاهرة "الأظافر السوداء" من الظهور في أقدامك

تظهر بصورة مستمرة خلال فصل الصيف لعدد كبير من الناس ظاهرة "أظافر القدم السوداء"، وهو ما يشكل أمرا مؤرقا للكثيرين.

ولكن موقع "كليفلاند كلينك" الصحي المتخصص، يقدم عددا من الحيل السحرية، التي يمكنها أن تمنع ظهور "الأظافر السوداء".

وقدمت طبيبة الأقدام الشهيرة، جورجيان بوتك، مجموعة من أبرز الأسباب لظهور "الأظافر السوداء"، والتي جاءت على نحو التالي:

1- الجري:

يمكن أن تتعرض أظافر أصابعك للآلام المبرحة بسبب الجري لمسافات طويلة، عندما تلامس أظافر قدميك بشكل متكرر وقوي مع مقدمة او جانب الحذاء.

ظهور اللون الأسود أو الداكن تحت أظافرك هو مجرد كدمات أو دم.

ولكن يمكن أن تتطور بثور الدم أيضًا تحت الظفر الثانوي للصدمة والاحتكاك، ويمكن أن يؤدي الإجراء إلى إزالة الظفر بالكامل.

لذلك ينصح بارتداء أحذية رياضية مريحة أثناء الجري أو المشي لمسافات طويلة.

2- بثور الدم:

غالبًا يمكن أن تتطور بثور الدم إلى عدوى خطيرة، إذا تركت من دون علاج، لذلك من المهم استشارة طبيبك أو أخصائي علاج الأقدام إذا كنت تعاني من ألم مستمر أو متزايد أو إذا كان هناك شيء لا يبدو أو يبدو جيدًا مع أظافر قدمك.

وتقول الطبيبة المختصة بالأقدام: "مهما يكن، لا تسحب الظفر بنفسك لأن ذلك قد يتسبب في تمزيق وندب الظفر، ثم سيكون لديك مسمار مشوه مع نمو الظفر الجديد."

إذا تجمع الكثير من الدم تحت الظفر ، فقد يكون من الضروري أن يقوم طبيب الأقدام بتصفية الدم ، مما قد يمنحك بعض الراحة من الألم.

3- تجنب طلاء الأظافر:

تقول الدكتور بوتيك إن بعض العدائين يحاولون إخفاء أظافر أصابعهم السوداء بالطلاء.

ولكن تجنب الطلاء، بينما يمكن أن يحسن طلاء الأظافر من مظهر أظافرك، فإنه يمنع أيضًا الظفر من التنفس وغير صحي لفترات طويلة من الزمن.

4- العدوى الفطرية:

هناك سبب آخر لظهور أظافر سوداء اللون هو العدوى الفطرية، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة سماكة الظفر وأحيانًا تجعله غامقًا جدًا.

يمكن علاج العدوى الفطرية بالأدوية الموضعية أو الفموية.

في حالات نادرة جدًا ، يمكن أن تكون البقعة السوداء تحت الظفر ورمًا أو سرطان الجلد. إذا كان لديك بقعة مظلمة تحت الظفر لا تزول، استشر طبيبك.

وقدم التقرير حيل سحرية لمنع ظهور "الأظافر السوداء"، وجاءت على النحو التالي:

1- جرب أصابع السيليكون:

قد تساعد في امتصاص بعض الضغط من الجري.

2- ابحث عن حذاء جري يناسبك:

عند التسوق للحصول على أحذية الجري، قم بزيارة متجر متخصص في الرياضة للحصول على تجهيزات احترافية.

من القواعد الأساسية الجيدة عند شراء أحذية الجري التأكد من وجود مساحة كافية في أصابع القدم، ولكن ليس كثيرًا بحيث تنزلق قدمك في الحذاء.

تأكد من أن أصابع قدميك غير مضغوطة من الأعلى، وفكر كيف تتناسب جوربك مع الحذاء.

3- أبقِ أظافر أصابع قدميك قصيرة:

كلما قل امتداد أظافر القدم، قل احتمال ارتطامها أعلى أو جانب الحذاء عند الجري. تأكد من قص أظافرك بشكل صحيح لتجنب أظافر القدمين.

4- اربط الأربطة بشكل صحيح:

قد يساعدك تعديل الأربطة في الحصول على ملاءمة أفضل.

5- ارتدِ جوارب جيدة:

منع الرطوبة سواء كانت من قدم متعرقة أو من الطقس، الجوارب مهمة وستقلل من القص والاحتكاك، وتمنع الرطوبة التي يمكن أن تضر بشرتك وأظافرك.