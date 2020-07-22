صيني بقدرات خارقة يتحدى الجاذبية الأرضية

تمثل الجاذبية الأرضية محور الحياة على كوكب الأرض، فهي التي تحكم حركة كل شيء على سطحها، وفقا لحسابات خاصة.

وبفضل الجاذبية الأرضية تنتظم حياة الكائنات الحية على سطح الأرض، لأن استقرار الأشياء على ظهرها يحول دون حدوث فوضى في كوكب الأرض.

وتستطيع بعض الكائنات مثل الطيور التغلب على عوامل الجاذبية لأنها مهيأة لذلك، كما يستطيع البشر التخلص منها عن طريق وسائل مساعدة مثل الطائرات والمظلات.

Gravity seems to have no effect on this man in China! pic.twitter.com/Tk8VqZdao9 — People's Daily, China (@PDChina) July 22, 2020

لكن الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشعب" الصينية يظهر شابا صينيا وهو يقوم بحركة مذهلة تجعل حركته تبدو وكأنها لشخص يتحرك في الفضاء، أو أن الجاذبية الأرضية غير موجودة في تلك الأماكن التي يوجد فيها.

ويظهر الشاب الصيني وهو يقفز قفزات عالية ويتحرك في الهواء بصورة تظهر قدرات خارقة لا يمتلكها غالبية البشر.