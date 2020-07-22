نشر أول صورة مباشرة لكواكب تدور حول نجم شبيه بشمسنا

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، يمكن لهذه الملاحظات معاونة علماء الفلك على فهم تشكيل وتطور الكواكب حول شمسنا.

والتقط التلسكوب أول صورة مباشرة لنظام كوكبي حول نجم مثل شمسنا، والذي يقع على بعد 300 سنة ضوئية.

7/ The two planets can be seen in the new image as two bright points of light distant from their parent star, which is located in the upper left of the frame. Credit: @ESO /Bohn et al. pic.twitter.com/rQcdrF9DSB — ESO (@ESO) July 22, 2020

وقال العلماء إن هذا الاكتشاف هو لقطة لبيئة تشبه إلى حد كبير نظامنا الشمسي، ولكنها في مرحلة مبكرة للغاية من تطورها.

وهذه المسافة المدارية التي اكتشفها الفريق مثيرة للاهتمام بالفعل، لأن أحد نماذج تشكيل النظام الكوكبي يفترض أن الكواكب العملاقة تتشكل على مسافة بعيدة قبل الهجرة إلى الداخل نحو نجمها المضيف.

Watch the story of the first ever image of a multi-planet system around a Sun-like star, as captured by the ESO's VLT #ESOCastLight #BiteSizedAstronomy #4K #UHD pic.twitter.com/VG8DRmUJy0 — ESO (@ESO) July 22, 2020

وأشار العلماء إلى أن هناك آلية مختلفة أنتجت هذه الكواكب ووضعتها في مسافة مدارية بعيدة وتشكلت مباشرة هناك، أو أن الكواكب تشكلت داخل مدارات شائعة في النظام الشمسي وهجرت إلى الخارج.

ويمكن رؤية الكواكب في الصورة الجديدة كنقطتين مضيئتين بعيدتين عن النجم الرئيسي، وعن طريق التقاط صور متنوعة في أوقات مختلفة، تمكن الفريق من تمييز الكواكب.