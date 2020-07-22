حقق حلمك... "ناسا" تطلب مساعدة الجمهور بتصميم أداة منزلية للاستخدام الفضائي... فيديو

طلبت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مساعدة الجمهور بتصميم جهاز يستخدمه رواد الفضاء في رحلتهم المستقبلية إلى القمر مقابل جائزة مالية قيّمة.

وتحاول وكالة الفضاء الأمريكية الاستفادة من تجارب الجمهور وأفكارهم لحل مشكلة تصريف المياه المستخدمة في المراحيض التي يستخدمها رواد الفضاء.

وستقدم الوكالة جائزة مالية تقدر بحوالي 35 ألف دولار للتصميم الفائز والذي يحقق الفعالية والكفاءة اللازمة بهدف تصميم مرحاض فضائي يستطيع استغلال جاذبية القمر المنخفضة لسحب الروائح والمياه بالإضافة للجاذبية الصغرى.

وترغب الوكالة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" بتصميم مرحاض مطور ليستخدمه رواد الفضاء في مهمتهم القادمة التي تستهدف القمر في عام 2024.

وأطلقت الوكالة تحديا حمل عنوان "NASA's Lunar Loo Challenge"، وهي مسابقة تدعو من خلالها الوكالة الجمهور لإرسال تصميمات يمكن أن تساعد في حل المشكلة مقابل مبلغ مالي.

ويواجه رواد الفضاء عدة تحديات في استخدامهم المراحيض، حيث تحتوي محطة الفضاء الدولية على مرحاض تم تركيبه في التسعينات، لكن يواجه الرواد مشاكل في استخدامه، حيث يؤدي في بعض الأحيان إلى انتشار روائح كريهة، بحسب الصحيفة.

You have until August 17 to enter NASA's Lunar Loo Challenge to design the space toilet for Artemis! (And there’s a kids’ version too). https://t.co/IkL1VWYnqP pic.twitter.com/HfZQIkrg7y — Stacey Berg (@slbscifi) July 20, 2020

ومن المقرر تركيب مرحاض جديد في محطة الفضاء الدولية هذا العام، ولكنه مصمم فقط للجاذبية الصغرى للفضاء (على محطة الفضاء الدولية)، وليس للجاذبية القمرية، وستمنح الوكالة الجائزة لثلاث تصميمات تحل هاتين المشكلتين (الجاذبية القمرية والجاذبية الصغرى).

وستمنح الوكالة أيضا جوائز (غير مالية) للأطفال المشاركين، وتفتح باب الاشتراك حتى تاريخ 17 أغسطس / آب القادم.

وسيعمل الخبراء والمختصين في الوكالة على تقييم قدرة وجودة التصميمات المقترحة على التطوير وحل هذه المشكلات في عملية اختيار الفائزين.

ومن المقرر أن تعلن النتائج بتاريخ 30 سبتمبر/ يوليو القادم، حيث ستمنح ثلاث جوائز للتصميمات الفائزة المقدمة من البالغين، في حين سيعلن عن أسماء الفائزين الصغار بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.