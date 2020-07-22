وفاة طفل "أرابز غوت تالنت" الشهير

توفي الطفل العراقي حسين دريد، والذي يعد أحد أشهر المشاركين في برنامج المواهب Arabs Got Talent.

واشتهر الطفل باسم "حسوني"، وكان يحب الرقص.

وبحسب مجلة "سيدتي"، جاءت وفاة حسوني بسبب السمنة المفرطة، حيث أن الإفراط في الطعام أدى لمعاناته من مشاكل في القلب والجهاز التنفسي.

وشارك حسين دريد في الموسم الخامس من برنامج "Arabs Got Talent"، الذي تكونت لجنة تحكيمه من أحمد حلمي ونجوى كرم وعلي جابر، وأحبه المتابعون لخفة دمه وحبه للرقص.