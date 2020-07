وفاة طفل "أرابز غوت تالنت" الشهير

View this post on Instagram

‫وفاة الطفل العراقي ⁧‫#حسوني‬⁩ بسبب السمنة المفرطة كما رجح والتي كان يعاني منها ما سبب له مضاعفات كبيرة على القلب والجهاز التنفسي. واشتهر الطفل بحبه للطعام وخاصة الدجاج. وكان حسوني قد شارك في برنامج ⁧‫#أراب_أيدول‬⁩ وحظي بإعجاب الملايين بسبب خفة روحه وتصرفاته العفوية‬