بعد تداول فيديو يوثق اعتداءهم... السلطات البريطانية تبحث عن أشخاص هاجموا مشردا

تسبب مقطع فيديو وثق هجوما على رجل مشرد في مدينة برمنغهام البريطانية، في إثارة حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبحث الشرطة عن منفذي الهجوم.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي صوره أحد منفذي الاعتداء، رجلا مشردا وهو يغط في النوم على الأرض، بجوار قناة مائية فيما يقترب منه المهاجمان وهما يضحكان ويحاولان إيقاظه.

وقام أحد المهاجمين بصب مشروب كحولي على رأس الرجل النائم، بينما تتعالى أصوات الضحكات والسخرية من المشرد.

وبعدها بدأت الكاميرا في الاهتزاز مع ابتعاد المصور عن المكان، لكنها أظهرت بعد ثوان أن المشرد سقط في الماء، بعد أن دفعه المهاجم على ما يبدو.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع شرطة برمنغهام للتعليق عليه والتأكيد على أنها ستلاحق المعتدين حتى يتم تحديدهم والقبض عليهم.