عائلة سورية تطلق على توأمها أسماء "آيا" و"صوفيا"... صور

أطلقت عائلة سورية، مقيمة في تركيا منذ سبع سنوات أسماء "آيا" و"صوفيا" على توأمها، تعبيرا عن سعادتها بتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد.

ولجأ الزوجان السوريان سماح وكرم البازو قبل 7 سنوات إلى تركيا، حيث أقاما في قضاء ريحانلي بولاية هاطاي، جنوبي البلاد.

وكان الرئيس التركي قد وقع، يوم 10 تموز/ يوليو الجاري، مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" الشهير في مدينة إسطنبول إلى مسجد، وحدد يوم 24 تموز/ يوليو الجاري لإقامة أول صلاة به مؤكدا أن "آيا صوفيا" سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.

وتم بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القرن السادس الميلادي تحت حكم الإمبراطور البيزنطي جستنيان، وبعد دخول العثمانيين إلى القسطنطينية عام 1453 تم تحويلها إلى مسجد.