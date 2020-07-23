عائلة سورية تطلق على توأمها أسماء "آيا" و"صوفيا"... صور

ولجأ الزوجان السوريان سماح وكرم البازو قبل 7 سنوات إلى تركيا، حيث أقاما في قضاء ريحانلي بولاية هاطاي، جنوبي البلاد.
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. تعبيراً عن سعادتها بإعادة فتح مسجد #آيا_صوفيا للعبادة أطلقت عائلة سورية مقيمة في #تركيا اسمي "آيا" و"صوفيا" على توأمتيها اللتين رُزقت بهما الشهر الماضي. ولجأ الزوجان سماح و كرم البازو قبل 7 سنوات إلى تركيا، حيث أقاما في قضاء #ريحانلي بولاية #هاطاي جنوبي البلاد. #سوريا . 📷AA
وكان الرئيس التركي قد وقع، يوم 10 تموز/ يوليو الجاري، مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" الشهير في مدينة إسطنبول إلى مسجد، وحدد يوم 24 تموز/ يوليو الجاري لإقامة أول صلاة به مؤكدا أن "آيا صوفيا" سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.
وتم بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القرن السادس الميلادي تحت حكم الإمبراطور البيزنطي جستنيان، وبعد دخول العثمانيين إلى القسطنطينية عام 1453 تم تحويلها إلى مسجد.
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