يستمتع بها عشاق الألعاب... تسريبات موبايل "سامسونغ" تكشف عن ميزة غير مسبوقة

كشفت تسريبات بشأن هاتف "سامسونغ" الجديد عن ميزة غير مسبوقة في عالم الهواتف الرقمية المحمولة، تتيح لعشاق الألعاب الإلكترونية الاستمتاع بحمل هذا الهاتف الفريد.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قبل شهر من إطلاق هاتف "سامسونغ" من فئة "Galaxy Note 20"، ميزات رائعة يحملها الجهاز الجديد منها أنه يخدم شبكة الجيل الخامس "جي 5".

المثير في هذا الإصدار الجديد هو أن الجهاز يدعم ألعاب "Xbox" في حسابه ، وهي ميزة رائعة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

ويستطيع الهاتف الجديد الدخول عبر "Xbox Game Pass"، وتم تزويده بقدرات كبيرة لتشغيل هذه الألعاب، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى حساب "مايكروسوفت" والوصول إلى قائمة الألعاب.

ويوفر الحساب أكثر من 90 لعبة متطورة مخصصة للأجهزة الذكية، ما يجعل الهاتف الجديد "وحدة تحكم ألعاب محمولة"، بحسب الصحيفة.

وتتعاون "سامسونغ" مع شركة "مايكروسوفت" لتقديم ميزات إضافية تتضمن بعض الخدمات الجديدة التي ستطبق على بعض التطبيقات مثل تطبيق الملاحظات "OneNote".

وستتوفر هذه الميزات أيضا على جهاز "Note 20 Ultra"، الجديد، ويعمل الهاتفين بنظام "أندرويد 10"، ومزودين بثلاث كاميرات بالإضافة إلى "القلم الإلكتروني" الذي يميز هذا الإصدار منذ إطلاقه.