بعد التصالح... هل يعود عمرو دياب إلى "روتانا"؟

تناول عدد من التقارير الإخبارية مؤخرا تكهنات حول عودة الفنان عمرو دياب من جديد للتعامل مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، بعد انتهاء المشاكل والقضايا المتبادلة بين المطرب والشركة.

يأتي ذلك بعد تصريحات سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للشركة، التي أكد فيها أن علاقة الشركة بعمرو دياب حاليا جيدة بعد انتهاء المشاكل والدعاوى القضائية بينهما، ولم يجب بشكل واضح حول عودة دياب إلى "روتانا" مرة أخرى، وقال مازحا إن "الهضبة" مختف هذه الأيام بسبب خوفه من كورونا.

ونقل موقع "النهار" اللبناني عن مصدر داخل شركة "ناي" التي يملكها عمرو وتتولى إنتاج ألبوماته منذ تركه "روتانا" في 2015، قوله إن "الأمر بين عمرو دياب و"روتانا" انتهى بالتصالح ونسيان خلافات الماضي.

وتابع "لكن هذا لا يعني عودة الفنان المصري إلى الشركة الخليجية مرة أخرى، حيث إنه مرتاح بشدة لإنتاج أعماله من خلال شركته الخاصة ولا نية لديه للتعاقد مع روتانا أو أي شركة إنتاج أخرى، ولن يتخذ تلك الخطوة حاليا أو فيما بعد".

وأوضح المصدر أن "دياب سيتعاون مع روتانا حتما لأنها الشركة الأكثر جماهيرية وتنظيما في الخليج، ما يعني أن حفلاته في الخليج وخاصة السعودية ستكون من تنظيم الشركة، وأن العلاقة أصبحت جيدة ولا توجد خلافات بينهما، ما يعني عودة العمل بينهما، لكن في مجالات أخرى غير الإنتاج".

يُذكر أن عمرو دياب تعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات طيلة الفترة من 2004 إلى 2015، وقدم 7 ألبومات غنائية، وتدهورت العلاقة عقب طرح ألبوم "شفت الأيام"، التي اتهم وقتها سالم الهندي "دياب" بتسريب ألبوماته، وفسخ تعاقده مع الشركة.