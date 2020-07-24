تفاصيل إصابة الفنان ميل غيبسون بكورونا ونقله إلى المستشفى منذ أبريل الماضي

نقل الممثل الشھیر میل غیبسون، إلى المستشفى في لوس أنجلوس، عقب تشخیص إصابته بفیروس كورونا قبل عدة أشھر.

وذكرت صحیفة "دیلي تلغراف" البريطانية عن ممثل لـ"جیبسون"، أن الفنان البالغ من العمر 64 عاما، تم تشخیص إصابته بالفیروس في شھر أبریل/نيسان الماضي، ثم قضى أسبوعا في المستشفى في لوس أنجلوس، حیث تم علاجه بجرعات من دواء "ریمدیسیفیر"، وظھرت نتائج اختباره سلبیة في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة، شوھد غیبسون في محل بقالة في كالیفورنیا مع صدیقته روزالیند روس، في مارس/آذار الماضي، قبل وقت قصیر من دخوله المستشفى.

ورحب غیبسون وروس، اللذان بدءا المواعدة في عام 2014، بطفلھما الأول معًا في عام 2017.

ویعتبر الطفل الصغیر لارس جیرارد، ھو الطفل التاسع لجیبسون والأول لروس.