سلحفاة صفراء "نادرة" في الهند تثير الجدل... فيديو وصورة

عثر مزارع في شرق الهند على سلحفاة صفراء يقول الخبراء إنها نتاج المهق.

وقالت سوزانتا ناندا، المسؤولة عن الغابات، في مقطع فيديو وصورة نشرتهما عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إن باسوديف ماهاباترا رصد السلحفاة أثناء عمله في حقوله في قرية سوجانبور في منطقة بالاسور بأوديشا وقرر إعادتها إلى المنزل".

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، عثر ماهاباترا على السلحفاة يوم الأحد، وسلمها لمسؤولي الغابات الذين استدعوا خبراء صيانة.

Close snap of the same. Mark the pink eyes, one indicative feature of albinism. pic.twitter.com/MfXrXVYbfH — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2020

وقال سيدهارتا باتي، المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ على التنوع البيولوجي، التي تعمل على حماية الحياة البرية والموائل، وفقا لـ "CNN" أيضا: "إنها المرة الأولى التي يرى فيها هذا النوع من السلاحف".

ويسمى هذا النوع بسلحفاة "القنفذ الهندي" وتوجد عادة في أجزاء من جنوب آسيا.

وأوضح باتي أن لون المخلوق يرجع إلى المهق. وقال "إنه خلل خلقي ويتميز بغياب كامل أو جزئي لصبغة التيروزين".

وشرح: "في بعض الأحيان تحدث طفرة في تسلسل الجين أو يكون هناك نقص في التيروزين".

وأضاف باتي أن السلحفاة تم إطلاقها الآن في البرية وضمن أسوار.