ثغرة أمنية تمكن المخترقين من إحراق الهواتف المتصلة بالشحن... فيديو

كشف باحثون في مختبر "تنسنت سيكيورتي" الصيني، عن ثغرة يمكن أن تحدث ضرراً كبيراً لأي أداة متصلة بالشواحن السريعة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقد عثر الباحثون على طريقة للكتابة فوق البرامج الثابتة في منافذ USB لـ 18 طرازاً مختلفاً من الشواحن السريعة، بعدما أجروا تجربتهم على 35 نوعاً مختلفاً من الشواحن السريعة، لكنهم لم يكشفوا عن أسماء العلامات التجارية للشواحن، وفق ما نقلت صحيفة "independent" البريطانية.

وتعرف الشواحن السريعة باحتوائها على أجزاء أساسية من التعليمات البرمجية في داخلها، حتى تتمكن من تلقي المعلومات من الجهاز الذي تشحنه ومنحه الطاقة التي يحتاجها.

وقد تمكن خبراء الأمان، من معالجة هذه التعليمات واستخدام برمجية تدعى "باد باور" والتي تتسبب بإرسال جهد عالٍ جداً إلى الجهاز وتعطيله أو إحراقه، وأكد الباحثون عدم وجود أي مخترقين يحاولون إشعال النار في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حتى الآن.