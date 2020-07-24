بالصور... أغرب طريقة يعتمدها سائق التاكسي للوقاية من كورونا

تداول نشطاء أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأغرب طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التي اعتمدها سائقو سيارات الأجرة.

ويظهر في الصورة كيف قام السائق بفصل المقاعد الأمامية عن المقاعد الخلفية، مستخدما "مشمع عازل شفاف" يخرج منه أنبوب يوجه هواء باردا إلى المقعد الخلفي للسيارة".

​وكتب أحد المستخدمين على الصورة: "لم أشعر أبداً بأمان مثل اليوم".

— Daevabadi River Dragon (@Tchalla_Fett) May 15, 2020

وعلق آخر: "سائق الأجرة اهتم لوجود مكيف هواء في السيارة".

فيما أكد أحد المستخدمين أنها ليست المرة الأولى التي يشاهد فيها سيارة أجرة عزلت فيها المقاعد الأمامية عن الخلفية بهذه الطريقة.