الببغاء "زينهم" يقبل الفنان أحمد مكي... فيديو

نشر الفنان المصري أحمد مكي، اليوم، فيديو يظهر ببغاء وهو يقبله.

ويظهر مكي بالفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، "زينهم بيصبح.. جمعة مباركة".

يشار إلى أن الفنان أحمد مكي، يحرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، لحظاته مع الطيور.

زينهم بيصبح.... جمعه مباركه pic.twitter.com/ku6EBW7pA2 — Ahmed Mekky (@Mekkystyle) July 24, 2020

ومن المقرر أن يشارك مكي في السباق الرمضاني المُقبل بالجزء السادس من مسلسله الأشهر "الكبير قوي" للعودة به للدراما التلفزيونية، بعد غياب 3 ‏سنوات، منذ أن قدم مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017.