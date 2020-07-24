بعد طلاقه من سمية الخشاب... أحمد سعد يعلن موعد خطوبته من عارضة أزياء

أعلن المطرب المصري، أحمد سعد، رسميا، عن ارتباطه عاطفيا من جديد، بعد أشهر من طلاقه من الفنانة المصرية، سمية الخشاب.

وأكد سعد لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه في علاقة جدية مع عارضة الأزياء، علياء بسيوني، مضيفا أن هناك ارتياحا كبيرا بينهما وسيعلن عن موعد خطوبتهما قريبا.

ويأتي إعلان أحمد سعد عن خطوبته لعلياء بسيوني بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهما في حفل عيد ميلادها، والذي أقامه داخل منزله.

احمد سعد.. قصة حب جديدة ولا ايه؟؟!!🤔



اثار المطرب احمد سعد جدلاً واسعاً مؤخراً بعدما نشر صور ة له تجمعه بمصممة الأزياء علياء بسيونى



وكتب سعد على الصورة:

كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي



وما ان نشر تلك الصورة بهذا التعليق حتى تكهن كثيرون بأن سعد يعيش قصة حب جديدة pic.twitter.com/QYWiboteO5 — مخبرة الفنانين (@Jm324gDjdTMuWWm) July 23, 2020

صور #أحمد_سعد مع علياء بسيونى تثير الجدل على إنستجرامhttps://t.co/0gskFi9Gsd — مبتدا (@Mobtada) July 24, 2020

وكشف أحمد سعد أن خطوبته من علياء بسيوني ستتم في شهر أغسطس/ آب المقبل.

وخطيبة أحمد سعد علياء بسيوني اسمها بالكامل علياء عثمان بسيوني، وتعمل عارضة أزياء، وتعيش فى منطقة هليوبوليس بحي مصر الجديدة، وتمتلك معرضا كبيرا فى القاهرة.

وإذا ما تم زواج أحمد سعد من علياء بسيوني فإن ذلك سيكون رابع زواج في حياته، إذ كان الأول من فتاة تدعى لبنى وهي والدة أبنائه، التي تزوجها في عام 2007 وانفصل عنها عام 2011.

واالثاني من الممثلة المصرية، ريم البارودي، بعد قصة الحب جمعت بينهما لسنوات، ودام زواجهما شهرا واحاد فقط.

وأما الزواج الثالث فكان من الفنانة المصرية، سمية الخشاب، ودام عامين، وانتهى بالطلاق وتبادل الاتهامات والفضائح في البرامج التلفزيونية.