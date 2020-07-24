في واقعة مخالفة للأخلاق والإنسانية... أشخاص يضربون أبا وابنته بالزجاج

أثارت حادثة وقعت في مانهاتن سخط الكثيرين لما فيها من مخالفة لقواعد العيش الإنساني والاجتماعي.

ورصدت كاميرا المراقبة هجوم عدة أشخاص على متجر لمدة خمس دقائق وانهالوا بالضرب على رجل يبلغ من العمر 41 عاما وابنته البالغة 22 عاما، حسبما ذكر موقع "abc7ny".

وبعد أن فقد الأب الوعي، تم نقله إلى المستشفى، ومازالت الشرطة تبحث عن الفاعلين الثلاثة.

وبسبب بشاعة المنظر في الفيديو المنشور على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تمتنع "سبوتنيك" عن نشره.